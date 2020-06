Samuca descarta disputa pela reeleição à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 17:19 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira, dia 04, que não irá disputar a reeleição. A decisão foi formalizada em coletiva de imprensa, no Salão Branco do Hotel Bela Vista. O prefeito afirmou que a decisão está baseada em sua formação e convicções políticas “de que a reeleição atrapalha a gestão administrativa e fiscal de uma cidade, estado ou país”.

“Minha responsabilidade e compromisso hoje é salvar vidas. Não consigo pensar em política, fazer articulações sabendo que meu povo está morrendo e com medo. Nossa cidade não pode parar, temos que ativar a economia e recuperar os empregos perdidos”, declarou Samuca Silva.

Com a decisão de Samuca, o grupo governista terá outro representante na eleição deste ano. “Teremos candidatura própria do governo. Nosso legado de inovação e transformação da cidade será defendido”, garante Samuca, que afirmou que o indicado ainda será definido. ele afirmou ainda que visa “impedir que o grupo político que governou Volta Redonda e o Estado do Rio de Janeiro volte ao Palácio 17 de Julho com políticas de retrocesso”.

Durante a coletiva, Samuca Silva anunciou que não se afastará da política. “Serei candidato em 2022. Não acho justa a continuidade de uma gestão. Acredito que cada um tem seu tempo de contribuição com uma cidade. A minha já fiz. Mas, agora, temos que impedir que o grupo que destruiu Volta Redonda e o Estado do Rio retorne ao poder. Para isso, não irei medir esforços e, por isso, o governo terá uma candidatura própria”.

“Desde que assumimos tudo é licitado por meio de pregão, ou seja, melhor preço. Geramos economia de milhões de reais aos cofres da prefeitura. Na gestão passada, que ficou 20 anos no poder, tudo era feito por carta convite e dispensa de licitação com fracionamento de despesa. Isso acabou. Moralizamos a administração pública e recebemos vários prêmios por transparência no uso de recursos públicos”, ressalta o prefeito.

Além disso, segundo ele, a prefeitura foi encontrada em janeiro de 2017 com dívidas de mais de R$ 1,7 bilhão. Samuca disse que “organizou as contas e fez crescer a arrecadação com gestão fiscal, economias e otimização de equipamentos”.

“Se não fosse isso, não teríamos capacidade de investir, quiçá de realizar a manutenção do município”, destacou.

Plano de Governo

O prefeito Samuca detalhou os principais feitos da administração e listou obras estruturantes e projetos inovadores executados em Volta Redonda, entre eles geração de empregos.

Os principais projetos citados pelo prefeito

Rodovia do Contorno

Hospital do Idoso

Hospital Santa Margarida

Ônibus Tarifa Comercial Zero

Criação da Controladoria

Restaurante Popular

Concursos Públicos: mais de 1,6 mil vagas

Fim do RPA

Creches em tempo Integral

Reforma do Zoológico

Conclusão da Arena Esportiva

Projeto Escritura Fácil

Nota Fiscal Legal

Novo Sistema na Secretaria de Fazenda

Líder na Geração de Empregos

Novos Parques Ambientais: Jardim Botânico (Ilha São João), Parque Natural, Puris, Ingá

Maior programa de arborização da cidade

Fim do monopólio de Postos de Combustíveis

Rua de Compras

Pólo Metalmecanico

Reforma de mais de 60 escolas municipais

Aumento de mais de R$ 100 milhões na arrecadação