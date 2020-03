Samuca diz na Polícia que Paulinho do Raio-X citou nomes de Carlinhos Santana e Neném

Matéria publicada em 12 de março de 2020, 08:29 horas



Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou, durante termo de declaração concedido no dia 7 de março, na Coordenadoria Investigativa de Agentes com Foro, que o vereador Paulinho do Raio-X citou os nomes de outros dois parlamentares, durante supostas negociações para evitar pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo. Segundo Samuca disse aos policiais civis, esses vereadores seriam o presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, e Carlinhos Santana.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil investigam gravações feitas pelo prefeito, nas quais o vereador Paulinho do Raio-X aparece pedindo propina para evitar que pedidos de impeachment fossem feitos na Câmara Municipal. Paulinho aparece sempre sozinho nos vídeos, mas Samuca afirmou que por diversas vezes o vereador teria garantido que teria o apoio dos dois colegas citados.

O prefeito afirma, em seu termo de declaração, que numa reunião particular com Paulinho, o parlamentar disse que “faria o possível” para conseguir apoio de outros dois vereadores. Uma hora após sair da reunião, Samuca disse ter recebido uma ligação de Paulinho, mas que não atendeu por estar dirigindo. O prefeito conseguiu retornar a ligação instantes depois e teria sido orientado a voltar ao local do encontro, uma sala comercial na Vila Santa Cecília, onde Paulinho teria dito que havia obtido a concordância de Neném e Carlinhos Santana para montar o esquema de “blindagem” ao prefeito.

No termo de declaração, Samuca afirma que pediu garantias a Paulinho do Raio-X sobre a participação dos outros dois parlamentares, uma vez que Samuca não fez contato com Neném ou Carlinhos Santana. Paulinho teria dito, na versão do prefeito, que impediria a divulgação de panfletos pró-impeachment e que também impediria que um carro de som circulasse para convocar a população para a votação do impedimento. Em troca, Paulinho pediu R$ 260 mil ao prefeito, quantia que seria dividida entre Neném e Carlinhos Santana. Na versão constante no termo de declaração, esses valores estariam em uma anotação feita por Paulinho, mas que não teriam sido encontradas pela polícia.

Samuca afirma, ainda, que não teve contato direto com Neném ou Carlinhos Santana e que durante toda a negociação (devidamente acompanhada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil) foi Paulinho que agiu como interlocutor. Samuca disse aos policiais que “outro sinal da prova de confiança dada pelos vereadores se revelou em uma ligação”, que teria sido feita por Neném ao prefeito. “O vereador menciona um requerimento da Câmara Municipal que não fazia o menor sentido naquele momento”, disse Samuca. Por isso, o prefeito ressaltou no termo de declaração que esse telefonema era uma maneira que Neném encontrou de “mandar um sinal direto de que Neném estava a par da situação proposta por Paulinho do Raio-X”.

Após a votação do impeachment, mesmo com posições favoráveis ao impedimento de Neném e Carlinhos Santana, Paulinho do Raio-X marcou novo encontro com Samuca Silva, para entrega do dinheiro. No encontro, que estava sendo monitorado pela polícia e pelo Ministério Público a pedido do prefeito, Paulinho acabou preso.