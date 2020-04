Samuca diz que começa a relaxar confinamento em 27 de abril

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 16:12 horas

Prefeito diz que vai conversar com prefeitos de Barra Mansa e Pinheiral sobre as medidas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou em transmissão ao vivo feita pelo Facebook, que as medidas de restrição de convívio começam a ser relaxadas no dia 27 de abril. Ele informou que, mesmo com o relaxamento, restrições de aglomeração vão continuar ocorrendo.

O prefeito informou ainda que, antes, vai conversar com os prefeitos de Barra Mansa e Pinheiral sobre o assunto, e adiantou que o relaxamento será gradual, com medidas de precaução. Ele afirmou que se reunirá com o Ministério Público e também com os prefeitos de Barra Mansa e Pinheiral para que as medidas sejam conjuntas.

Samuca informou que a cidade, com 29 internações nas redes pública e privada, sendo 27 suspeitos e dois confirmados, continua abaixo de 50% da capacidade de leitos, mesmo tendo uma grande quantidade de casos.

Segundo Samuca, esse número se deve ao planejamento que a prefeitura fez para disponibilizar leitos.

O prefeito convidou os empresários a conhecerem o ComprasVR, aplicativo de comércio virtual desenvolvido pela Empresa de Processamento de Dados (EPD) da prefeitura.

Ele lembrou que o relaxamento das medidas de restrição não será total e que a plataforma oferecida pela prefeitura será muito útil para ajudar os comerciantes a terem um melhor faturamento.

O prefeito comentou, referindo-se ás medidas de restrição de convívio, que os números provam que o trabalho que ele fez até agora para proteger as vidas dos voltarredondenses está dando certo.