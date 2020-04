Prefeito diz que medidas de isolamento para evitar colapso da Saúde estão surtindo efeito

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 10:28 horas

Prefeito de Volta Redonda destaca que na quarta-feira rede pública estava com 20% dos leitos destinados a pacientes com a Covid-19 ocupados

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou na manhã desta quinta-feira, dia 16, que o objetivo das medidas de isolamento tomadas para evitar o colapso da saúde em Volta Redonda estão tendo resultados. “Nós temos que ter vagas em Centro de Tratamento Intensivos justamente para atender os pacientes com Covid-19 que apresentarem sintomas graves”, disse, acrescentando que o trabalho de estruturação para os atendimentos do novo coronavírus foi feito justamente neste sentido.

-Ontem (quarta-feira) nós tínhamos 20% da rede pública Hospital São Batista e Munir Raful ocupada. Nas enfermarias tínhamos em toda rede público e privada 31 internações: 29 suspeitos e 02 confirmados – disse Samuca, frisando que os hospitais precisam ter leitos e o próprio CTI para atender ainda outros casos graves de doenças que surgirem durante a pandemia.

O prefeito ponderou ainda que o “o foco é tirar o contato do grupo de risco com o vírus e logicamente diminuir a lotação de leitos”.

-Ter leitos com baixa ocupação representa política certa e que estamos no caminho certo. A cidade tem mais casos de vírus proporcionalmente no estado mas com característica de média complexidade. Estamos no caminho certo, precisamos manter nossos idosos em casa – afirmou Samuca Silva.