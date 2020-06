Samuca diz que oposição na Câmara está fazendo política com a pandemia

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 19:55 horas

Volta Redonda– Em transmissão feita pela internet para atualizar os dados sobre coronavírus em Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva fez um desabafo e críticas contra a oposição a ele na Câmara Municipal. O prefeito se referiu ao fato de os parlamentares andam criticando o governo municipal por conta da interrupção temporária de cirurgias eletivas na cidade.

Samuca afirmou que o motivo dessa interrupção foi ter mais leitos hospitalares no município para garantir o atendimento da população durante a pandemia da Covid-19. O que está funcionando. Na última semana houve a tentativa de convocar a Câmara de Vereadores a nova secretária de Saúde, Flávia Lipke, para prestar esclarecimentos sobre cirurgias eletivas, que estão suspensas na cidade desde o início da pandemia, em março.

O pedido para votar a convocação antes que ela fosse protocolada na Câmara foi rejeitado, o que gerou críticas de parlamentares de oposição contra a base do governo.

De acordo com Samuca, o Governo Municipal vem explicando que a suspensão das cirurgias eletivas visa manter leitos disponíveis para casos de pacientes com Covid-19.

– Tentaram convocar a secretária de Saúde. Digo que eu estou a disposição de ir a Câmara caso seja convocado para dar explicações sobre o que é óbvio. Isso para quem ainda não ouviu as explicações que estamos dando desde o início da pandemia – disse Samuca.

O prefeito disse que a reabertura do comércio, com aval da Justiça e em acordo com o Ministério Público, só foi possível com essa capacidade de atendimento.

– E digo, foi essa suspensão das cirurgias eletivas que está garantindo termos leitos e com capacidade para atendimento de pessoas com Covid-19. E termos esses leitos que garante, por exemplo, a reabertura do comércio. Há 46 dias estamos com as atividades econômicas abertas e os óbitos não foram por falta de atendimento, foi porque este vírus é devastador – comentou. “Essas explicações estão sendo dadas diariamente. Será que essas pessoas não viram que no Brasil já morreram quase que 50 mil pessoas? Parece que querem o pior na cidade, pautando a política em vez de salvar vidas”, disparou.

Em recentes informações divulgadas pela prefeitura, Samuca informou que estão sendo estruturados leitos de CTI/UTI no Hospital de Campanha, além dos leitos criados no Hospital do Idoso, para que esses locais sejam referências para a Covid-19. Com isso, haveria o retorno das cirurgias eletivas nos hospitais São João Batista e Retiro. Além disso, foram entregues 44 leitos de retaguarda que ficam no antigo Santa Margarida, agora Centro Municipal de Saúde.

– Podem me cobrar tudo, mas não me cobrem omissão em salvar vidas na nossa cidade. Se tiver que convocar, me convoque que vou aí prestar os esclarecimentos. Mas chega de ladainha. A politicagem barata que não cabe mais no Brasil. E esse tipo de política que faz com que o Governo Federal não tenha um Ministro da Saúde na maior pandemia recente do mundo – completou.

O prefeito destacou ainda que, se não fosse necessário, não haveria a suspensão das cirurgias eletivas.

– Mas isso que permite dar capacidade de atendimento a população com Covid. Nessa pandemia que já vitimou 57 voltarredondenses e que poderia ser pior se não fossem as ações. Ou vocês querem o comércio fechado para ter desemprego e culpar o prefeito, ou querem mais mortes para dizer que o prefeito fez um trabalho errado – criticou. “Eu não recebi uma ligação sequer de um vereador de oposição para oferecer ajuda, perguntar do que o município está precisando. Nem vi articulação com os seus aliados em Brasília para ajudar a cidade”, concluiu.