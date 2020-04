Samuca diz que reabertura do comércio segue dependendo da evolução de casos suspeitos da Covid-19

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 08:20 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva ressaltou a importância da Justiça ter validado o acordo celebrado entre o governo municipal e o MP-RJ, visando a abertura do comércio local no dia 04 de maio. No entanto, Samuca fez uma ressalva importante: os termos do acordo têm de ser cumpridos para que as portas das lojas sejam efetivamente abertas. O prefeito se mostrou preocupado, pois nos últimos dois dias o número de casos suspeitos subiu além do previsto no acordo, que prevê alta máxima de 5% entre um dia e outro.

– No dia 28 teve um aumento de 11,45% de casos suspeitos e ontem tivemos um aumento de 7,5% dos casos. Se os eixos estivessem valendo a partir de hoje, o comércio estaria fechado para sexta-feira, sábado e domingo, mas como a medida vale a partir do dia 4 (próxima segunda-feira), vamos avaliar o comportamento de casos suspeitos em Volta Redonda. Eles são contabilizados quando as pessoas procuram a rede de atendimento com algum tipo de sintoma de coronavírus – explicou o prefeito.

Comércio

Samuca disse que o comércio pode reabrir na segunda-feira (04) ou na terça-feira (05), a data correta será anunciada com antecedência pela prefeitura de Volta Redonda. Confira o que pode abrir na próxima semana e no dia 11 de maio, segundo o prefeito:

Dia 4 – atividades essenciais, atacado, escritórios administrativos, seguros e financeiras, bares e restaurantes com 30% de ocupação no sistema “mesa sim, mesa não”; a feira livre para gêneros alimentícios de segunda-feira até sexta-feira, de 6h às 14h; barbearias e salões de beleza.

Dia 11 – comércio varejista, de 14h às 22h.

Dia 18 – shoppings poderão ser abertos, de 12h às 20h, onde o espaçamento será de uma pessoa para cada dez metros quadrados, controle na porta do shopping; o tempo de permanência nos estacionamentos dos shopping serão de 1h30; a entrada será proibida para crianças menores de cinco anos de idade e para idosos de todas as idades.

Leitos

Samuca destacou que o hospital de campanha tem 7% de ocupação dos leitos, significando um total de 12 pessoas internadas, além de 27% de ocupação dos leitos de CTI (Centro de Terapia Intensivo).

– Não quero ter casos, notícias, vídeos e depoimentos de pessoas indo com seus parentes até os hospitais, não terem vaga, e a acabarem morrendo sem serem atendidos. Enquanto não tiver uma vacina teremos que conviver com os aumentos de casos. Precisamos manter que o publico de risco precisa se manter distante do vírus – alertou Samuca Silva.

Tempos Religiosos

Por volta das 10h30 desta quinta-feira (30), o prefeito Samuca Silva se reunirá com líderes religiosos de Volta Redonda para debater sobre a possibilidade do retorno da abertura dos templos religiosos.