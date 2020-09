Samuca entrega documentação sobre uso de verbas do Finansus ao MPF e MPRJ

Matéria publicada em 2 de setembro de 2020, 18:28 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva publicou, no fim da tarde desta quarta-feira, um vídeo informando que estava entregando, na representação do Ministério Público Federal (MPF) em Volta Redonda os documentos que comprovam a destinação dos R$ 15 milhões que o município recebeu do governo do Estado do Rio, por meio do Finansus (Programa de Financiamento aos Municípios da Área de Saúde), e que, segundo o prefeito, foram usados para pagamento de despesas com pessoal, décimo-terceiro salário e alguns fornecedores.

Samuca informou ainda que entregaria os mesmos documentos no Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ).

O prefeito afirmou ainda que “nenhum centavo” desse dinheiro vindo do governado do Estado, em dezembro, foi para o pagamento de OS (Organizações Sociais). Ele afirmou ainda que esta semana cancelou os contratos a OS Mahatma Gandhi, que administra o Hospital do Retiro, e a Associação Filantrópica Nova Esperança, que administra o Hospital São João Batista.

A prefeitura irá assumir em 30 dias as administrações dos dois hospitais.

A prefeito levou as informações ao MPF e MPRJ em resposta a declarações feitas na delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, afirmando que a cidade teria recebido verbas do Finansus e que esse valor seria destinado a contratar empresa que levaria a verba para um esquema de corrupção. A prefeitura respondeu com a nota que se segue:

“A Prefeitura de Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 2, protocolou no Ministério Público Federal, de forma espontânea, toda documentação referentes aos contratos das organizações sociais que atuavam na cidade, bem como todos os documentos de repasses financeiros do Governo do Estado ao município referentes a saúde. O mesmo será também entregue ao Ministério Público do Estado. Informamos abaixo detalhadamente os valores pagos após o recebimento do recurso”.

Junto à nota, a prefeitura encaminhou um quadro detalhando o uso da verba: