Samuca garante 13º antes do Natal e avalia impacto de bloqueio nesta sexta

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2019, 19:40 horas

Prefeito diz que ordem judicial para o desbloqueio foi dada, mas existe um prazo de até três dias para sua efetivação

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, confirmou que a Justiça mandou desbloquear as contas da Prefeitura de Volta Redonda, depois de retirados os R$ 1,2 milhões referentes á desapropriação do terreno para a construção do Hospital Regional Zilda Arns, realizada em 2011. O processo corre em segredo de Justiça.

Samuca destacou que existe um prazo de até três dias para o desbloqueio total das contas, e acrescentou que, nesta sexta-feira, vai avaliar o impacto causado pelo bloqueio das contas.

O objetivo é pagar o décimo-terceiro dos servidores o mais breve possível. Em entrevista do programa Dário de Paula, na Rádio Sul Fluminense, o prefeito Samuca Silva disse que o pagamento do décimo terceiro do funcionalismo está garantido.

A reportagem foi informada de que o “arquivo” referente ao décimo-terceiro salário dos servidores já está na Caixa Econômica Federal. Esse termo se refere a uma lista de ordens de pagamento que correspondem ao crédito de salários dos servidores; no caso, a segunda parcelado décimo-terceiro salário.

Entenda o caso

Segundo o processo, o caso se refere à desapropriação do terreno onde foi feita a construção, que começou em governos anteriores e teve valor atribuído muito abaixo do avaliado pela prefeitura. Na ação, foi determinada uma perícia judicial e ficou constatado que a avaliação estava abaixo do mercado, sendo arbitrado o montante de R$ 5 milhões. Neste caso, como a prefeitura já havia sido intimada, teria que depositar 80% do valor do bem aos proprietários.

A decisão do juiz