Samuca inicia transição de governo nesta segunda-feira, dia 21

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 14:06 horas

Volta Redonda– O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou neste sábado (19) que vai iniciar a transição de governo nesta segunda-feira (21). O chefe do executivo vai montar a equipe, que irá fornecer as informações necessárias ao prefeito eleito Antônio Francisco Neto, mas por enquanto os nomes ainda não foram divulgados.

O prefeito disse ainda que “com a decisão monocrática de um ministro do TSE, garantindo a posse do ex-prefeito Antônio Francisco Neto, deseja sorte e que a cidade não passe por instabilidade administrativa nesse momento de pandemia, que o objetivo deve ser sempre salvar vidas”.

Samuca reforçou que vai fornecer todas as informações necessárias.

“Brigas políticas não podem estar acima da cidade. Prova disso que já compramos os uniformes e kits escolares para 2021 e os mesmos já serão entregues nas unidades escolares. Gestão não é mágica. E os pilares da administração eficiente, controle e transparência irão continuar. Grande abraço a todos”, declarou Samuca em outro trecho da nota publicada nas redes sociais.

Na noite de sexta-feira (18), o ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deferiu a candidatura do ex-prefeito Antônio Francisco Neto. Que vai ser diplomado e assumir o mandato no dia 1º de janeiro de 2021.