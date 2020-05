Samuca prepara proposta para abertura total do comércio em 10 dias

Matéria publicada em 25 de maio de 2020, 11:05 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou, na manhã desta segunda-feira, 25, que os esforços do governo municipal contra o coronavírus têm obtido bons resultados.

O prefeito disse que está valendo a decisão judicial, que prevê reabertura do comércio para esta quinta-feira, mas apontou que já há espaço para uma proposta ainda mais flexível. A ideia é sugerir uma liberação perto do total das atividades comerciais em 10 dias.

A proposta será apresentada ao Ministério Público do Estado do Rio de janeiro e à Justiça. A reunião com o MP está marcada para está segunda-feira, às 17h30. No mesmo encontro, deve ser debatida a liberação de outros setores sociais da cidade.

O prefeito afirmou que a cidade tem hoje 138 pessoas com o vírus ativo, além do fato do número de casos curados se aproximar do número de novos casos. O termo “vírus ativo” corresponde ao número de confirmados menos o número de curados, segundo Samuca.

Ele ressaltou que as contaminações diárias caíram e que o vírus está controlado em Volta Redonda.