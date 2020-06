Samuca pretende apresentar projeto à CSN para aproveitar Recreio

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 16:58 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva informou, em transmissão ao vivo feita por redes sociais, que pretende apresentar um projeto à CSN para a utilização do espaço do Clube Recreio, desativado em definitivo pela Fundação CSN em decisão anunciada na última sexta-feira (12).

Samuca destacou que o local é importante para a cidade e poderia ter diversas utilidades. “Recebemos com tristeza a notícia do fechamento do clube, mas precisamos achar uma solução conjunta para utilização do espaço. Vamos procurar a Fundação CSN para que possamos apresentar um plano de ocupação para o local”, disse Samuca.

Entre as possibilidades, está a de locação do espaço para festas de formatura, como acontece na Ilha São João; o clube receber feirões como de imóveis e de veículos; o local ser área de lazer para funcionalismo público; promover ações em conjunto com entidades e sindicatos para receber seus associados; parceria com o Voltaço; entre outras sugestões.

Samuca destacou que o bom relacionamento do Poder Público com a CSN pode contribuir para a solução. “Tenho certeza de que, com diálogo, vamos achar uma solução. Várias seriam as possibilidades e vamos apresentar uma proposta. O espaço é da CSN e depende dela acatar a proposta”, destacou.

Coronavírus

Durante a live, o prefeito Samuca atualizou os dados sobre a Covid-19, o Novo Coronavírus, na cidade. No município, agora são 3.952 casos notificados como suspeitos e 1.045 casos confirmados. 992 exames realizados deram negativo e 913 pessoas já podem ser consideradas curadas. A cidade tem mais um óbito, chegando agora a 52 mortes.

Os seis eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas seguem dentro da meta. Vale lembrar que os eixos são: O número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por três dias seguidos; A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%; A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60%; O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.