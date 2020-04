Samuca se reunirá com MP e os prefeitos de Barra Mansa e Pinheiral para decidir sobre reabertura do comércio

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 08:13 horas

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, se reunirá com o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e com os prefeitos de Barra Mansa e Pinheiral, Rodrigo Drable e Ednardo Barbosa, às 11h, desta terça-feira (28), para discutirem sobre a reabertura do comércio nos municípios.

– A reunião será presencialmente porque tem a possibilidade de assinarmos os documentos que vão garantir a reabertura do comércio, porém só de anunciar que o comércio poderia voltar nas próximas semanas, as ruas já voltaram a ficar cheias, aconteceu isso ontem e no sábado. Temos que ter essa responsabilidade de ‘soltar’ o comércio de forma controlada. A escolha de soltar em duas datas diferentes foi uma estratégia porque a gente sabe que a população está ansiosa para o retorno do comércio e que vão comparecer nas ruas – disse o prefeito.

Samuca destacou que com três dos seis eixos de monitoramento dentro da meta podem garantir a reabertura do comércio, que será decidida pelo Ministério Público, que é autor da ação da restrição social, para a segunda semana de maio. Segundo Samuca, os eixos sobre o número de casos suspeitos para confirmados a cada dois dias, a taxa de ocupação do Hospital de Campanha, e os leitos de CTI na rede pública de saúde estão dentro abaixo da meta estimada pela prefeitura.

– Dentro da meta, pelo segundo dia seguido, os casos suspeitos de Covid-19 não ultrapassam dos 5%, da última vez chegou a 3,71%. A taxa de ocupação do hospital de campanha atualmente são de 6% sendo que não pode passar dos 70%, e os leitos de UTI na rede municipal está em 27,7% sendo que o “limite” é 50%. Gostaria de tranquilizar a população que os leitos municipais de Volta Redonda estão confortáveis perto de outros municípios pelo Brasil – explicou Samuca.

Lembrando que os eixos apresentados pela prefeitura são:

1 – Que não aumente em 5% o número dos casos suspeitos para confirmados a cada dois dias;

2 – Que os leitos dos hospitais com pacientes da Covid-19 não ultrapassem 50% da ocupação;

3 – Que o número de leitos do Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira, não ultrapassem 70% de ocupação;

4 – Que o grupo de risco, principalmente idosos, permaneça em casa, em isolamento social;

5 – As aglomerações continuarão proibidas em estabelecimentos, eventos também seguirão proibidos;

6 – E uso obrigatório de máscaras.

Caso um destes eixos não sejam respeitados, o prefeito afirmou que o comércio será fechado novamente.