Samuca Silva avaliará volta às aulas ‘controlada’ na rede particular em junho

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 08:03 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou que dentro de um mês poderá fazer uma avaliação do cenário epidemiológico do coronavírus, com objetivo de traçar um plano para volta ás aulas na rede particular de ensino. Segundo o prefeito, o processo ainda é estudado e seria voltado apenas para quem realmente necessite deixar os filhos na escola. Da mesma maneira, ele afirmou que as unidades escolares teriam de se adequar com diversas regras, citando a testagem dos profissionais para covid-19.

Por outro lado, o prefeito afirmou na segunda-feira, 19, que as aulas devem permanecer suspensas até o fim do ano na rede pública de Volta Redonda. Segundo disse Samuca, “só o milagre” de uma vacina poderia permitir o retorno. O prefeito, nesta manhã, explicou que há uma diferença na situação entre a rede pública e a privada, principalmente na quantidade de pessoas assistidas. “São três mil alunos na rede privada e 39 mil na rede pública”, disse.

Samuca destacou que a questão ainda será avaliada e a medida só está sendo pensada diante da necessidade de pais e responsáveis voltarem ao trabalho. No entanto, haveria um limite de atendimento para 30% dos alunos.

IGREJAS FECHADAS

O prefeito também comentou a possibilidade de retomar as atividades nas igrejas da cidade. Mesmo se mostrando sensível à questão, Samuca afirmou que é necessário respeitar o acordo firmado com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, avalizado pela Justiça, que permitiu uma flexibilização inicial das atividades em Volta Redonda, principalmente relacionadas à Economia. No entanto, a exemplo do que destacou sobre as escolas particulares, o prefeito afirmou que seguirá trabalhando para manter o controle dos índices do coronavírus em Volta Redonda, para poder promover a continuidade do debate sobre a abertura das igrejas.