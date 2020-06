Samuca Silva depõe em comissão processante sobre cassação de Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 16:11 horas

Vereador Rodrigo Furtado está vindo do Rio e também vai depor nesta terça

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva já fez seu depoimento à comissão processante da Câmara Municipal que cuida do processo de cassação do mandato do vereador afastado Paulinho do Raio-X por quebra de decoro parlamentar. O prefeito foi quem denunciou o vereador ao Ministério Público, informando que Paulinho pedia dinheiro para evitar que novos pedidos de impeachment contra Samuca prosperassem.

O vereador foi preso em flagrante, durante encontro marcado por ele para a entrega de uma quantia, e depois foi libertado por força de um habeas-corpus do TJRJ. Paulinho do Raio-X responde em liberdade por quatro acusações: tentativa de extorsão, resistência à prisão, ameaça e adulteração de placa de veículo.

Também deve ocorrer nesta terça (30) o depoimento do vereador Rodrigo Furtado, que preside a “CPI da Injeção”, criada para apurar os fatos envolvendo Paulinho, em paralelo com a Justiça. Rodrigo foi o autor da denúncia que levou à implantação da comissão processante que pode levar à cassação do mandato de Paulinho do Raio-X.

O depoimento de Rodrigo estava marcado para começar às 16 horas, mas o DIÁRIO DO VALE foi informado que a audiência teve um adiamento de meia hora porque o presidente da comissão processante, vereador Sidney Dinho, precisou ir a uma consulta médica.

Originalmente, o vereador deveria depor antes do prefeito, mas o horário foi alterado porque Rodrigo Furtado precisou ir ao Rio, onde conversou com o vice-governador Cláudio Castro sopbre projetos para Volta Redonda e a região.