Samuca Silva inaugura oficialmente o ‘VR Parking’

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 13:02 horas

Iniciativa faz parte de mais um investimento do programa “Orgulho de Volta”

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva inaugurou oficialmente na segunda-feira (13), o projeto “VR Parking”, no Largo Nove de Abril, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta. Além do prefeito, estavam presentes secretários municipais, além de Patrícia Nunes, representante do “VR Parking” e do presidente da EPD (Empresa de Processamento de Dados), Matheus Moreira Cruz.

O objetivo do rotativo é que condutores tenham maior facilidade para encontrar vagas na palma da mão, através do aplicativo “DigiPare”.

O presidente da EPD, Matheus Moreira Cruz, explicou que o rotativo vai trazer inovação e modernidade para a forma de se encontrar vagas para estacionar nos principais centros de Volta Redonda.

– Estamos investindo nesse projeto desde o começo do mandato do prefeito, em 2017, e agradeço ao voto de confiança, em ajudar a defender o ‘VR Parking’. Crítica sempre vai ter, e é sempre bom ver alguém disposto a melhorar o município desta forma – destacou o presidente.

Ainda na cerimônia de lançamento do “VR Parking”, estavam no local os 90 monitores que vão auxiliar os motoristas a encontrarem as vagas e a receber os tickets para estacionamento nos bairros Vila Santa Cecília, Amaral Peixoto e futuramente nos bairros Aterrado, Santo Agostinho, Retiro, Ponte Alta, Niterói e 207.

A representante do “VR Parking”, Patrícia Nunes, agradeceu ao prefeito Samuca Silva pela confiança no projeto.

– Estamos aqui com essa tecnologia que já trás facilidade através do aplicativo, com os monitores que irão dar as orientações no estacionamento rotativo. Estamos aqui para dar o que der e vier – disse Patrícia.

O prefeito Samuca Silva destacou o aumento das vagas para idosos, deficientes e da situação dos flanelinhas nas ruas.

– Todos me questionavam sobre esta questão dos estacionamentos na cidade, que não encontravam vagas. Os flanelinhas que estão tomando conta desta cidade e estamos dando uma resposta efetiva através de um sistema moderno, eficiente e tecnológico, além de gerar emprego. Além de democratizar o sistema de vagas, triplicamos as vagas para idosos, antes eram 40 agora são 170, tínhamos 20 para deficientes físicos, agora temos 110 em toda a cidade – concluiu o prefeito.