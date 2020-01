Samuca Silva inaugura torres de celular e internet rápida no bairro São Sebastião

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 15:18 horas

Primeira torre foi instalada na manhã desta sexta-feira (17); a segunda será instalada neste sábado (18)

Volta Redonda- O prefeito Samuca Silva acompanhou de perto a instalação da primeira torre de sinal para celular, no bairro São Sebastião, na manhã desta sexta-feira (17), em Volta Redonda. A ação faz parte de mais uma etapa do programa “Orgulho de Volta”. Os moradores reivindicavam a internet banda larga no bairro há mais de 20 anos.

A primeira torre foi instalada na Praça Dulcinéia Maria Fortunato, um dos principais pontos do bairro. A segunda será instalada próximo a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), localizada na Rua Dois, para que a cobertura do sinal atinja todo o bairro.

Durante a cerimônia, o presidente da Empresa de Processamento de Dados (EPD), Matheus Moreira Cruz, explicou que as torres instaladas vão trazer sinal de internet banda larga para que moradores possam trocar mensagens e ligações. O prefeito Samuca Silva completou que a empresa telefônica Vivo será responsável pelo sinal no bairro.

– Estas torres são recursos próprios da prefeitura. Entramos em contato com empresas telefônicas e nenhuma quis colocar as torres no bairro porque, segundo elas, era uma questão econômica. Adquirimos rádios de comunicação importados, que chegarão ao município no máximo em 40 dias. Eu quero voltar aqui no bairro e realizar a primeira ligação com número da operadora Vivo – destacou o prefeito.