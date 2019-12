Samuca Silva lança pacote de obras e projetos para 2020

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 11:58 horas

Programa “Orgulho de Volta” promete pelo menos um investimento no município por dia; primeiro dia do ano terá inauguração do terceiro ônibus Tarifa Zero

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva lançou o programa “Orgulho de Volta” na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 10h30, no Largo Nove de Abril, no bairro Vila Santa Cecília. A iniciativa promete um investimento de obra ou revitalização em bairros e áreas do município por dia até o final de 2020. Durante o evento, o prefeito relembrou das conquistas em seu governo.

Anúncios

Para os primeiros dias do ano novo, a prefeitura de Volta Redonda anunciou a inauguração do terceiro ônibus “Tarifa Zero”, que terá linha para a Villa Santa Cecília. O evento será no próprio bairro, no dia primeiro de janeiro, na parte da manhã.

No segundo dia de 2020, serão iniciadas obras no bairro Água Limpa voltadas para o solo. Já no terceiro dia serão entregues obras de revitalização nos bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur.

A reinauguração do Zoológico Municipal, que acontecerá no dia 5 do próximo mês, também foi relembrada durante a cerimônia.

Para o próximo ano, a prefeitura tem intenção de aumentar os leitos no Hospital do Retiro, além da reabertura do Hospital Santa Margarida.

Evento

Durante a inauguração do programa “Orgulho de Volta”, secretários que estiveram presentes no evento comentaram sobre o orgulho de estarem trabalhando no governo de Samuca Silva e sobre os benefícios que isso trouxe para o município.

Com isso, ações do governo atual foram relembrados pelos secretários, como: a Rodovia do Contorno, a construção do Shopping Park Sul, a reabertura do Restaurante Popular, as Ruas de Compra e Lazer, o Mutirão de Empregos, entre outros.

Discurso

Em seu discurso, o prefeito Samuca Silva agradeceu a ajuda de todos que contribuíram para as conquistas de seu governo, incluindo os secretários, vereadores, a população, sua família e seus antigos adversários nas eleições para o cargo de prefeito de Volta Redonda Nelson Gonçalves e América Tereza, que estavam presentes na cerimônia.

– Pegamos uma cidade de joelhos, totalmente endividadas, R$ 1,7 bilhão de dívidas. Mas neste desafios nós fizemos duas formas, a primeira foi o trabalho, dedicação, incansavelmente, todos os dias, e a segunda foi de aumentar a capacidade de arrecadação, porque na gestão pública não existe mágica – declarou o prefeito Samuca Silva, citando que tem os municípios de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais, como seus exemplos de bons municípios.

O prefeito também afirmou que as obras não serão interrompidas por conta das eleições do próximo ano.

– Todos os dias teremos um novo investimento na nossa cidade até o dia 31 de dezembro de 2020. Não interessa eleição, o meu recado para a equipe é bem claro ‘o povo não pode pagar por calendário eleitoral. A cidade não para, a cidade continua e que Deus possa nos abençoar – concluiu Samuca Silva.

Emoção

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, teve de interromper o seu discurso por conta da emoção sentida ao falar sobre o município de Volta Redonda e de fazer parte da população. No discurso, o secretário contou que mora no município há 23 anos e que “tem orgulho de contribuir nas melhorias para Volta Redonda”.

O secretário de Estratégia Governamental, Nelson Gonçalves, afirmou que o próximo ano será de muito trabalho. “O próximo ano será mais um de muito trabalho. Ao lado do prefeito Samuca Silva, vamos atendendo as demandas da população em busca de uma Volta Redonda cada vez melhor”, disse.