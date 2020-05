Samuca Silva reúne comércio, CSN e bancos para tentar evitar aglomeração nas ruas

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 08:25 horas

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva afirmou na manhã desta segunda-feira, dia 18, que vai se reunir com representantes do comércio, da CSN e dos bancos para buscar uma forma de evitar aglomerações nas ruas de Volta Redonda. A preocupação, que já é grande diante da pandemia do coronavírus, se torna ainda maior nos próximos dias, com o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial pelo Governo Federal, que começa hoje.

A reunião está programada para as 09 horas e serão discutidos possíveis ajustes nos horários de funcionamento das lojas e agências bancárias. Na semana passada, o prefeito chegou a editar um decreto limitando o funcionamento dos bancos em Volta Redonda, mas depois voltou atrás e revogou a medida.