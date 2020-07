Samuca terá reunião com MPRJ e entidades empresariais

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 17:03 horas

Prefeito defende eixos de monitoramento e afirma que cidade se guia por técnica e ‘não por achismo’

Volta Redonda – Em transmissão ao vivo feita nesta segunda-feira (06/07) pelas redes sociais, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou que participará nesta terça (07/07) de uma reunião com representantes do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), da CDL-VR, do Sicomércio e da Aciap, para tratar dos termos do acordo que regula o funcionamento das empresas na cidade durante o período da pandemia de Covid-19. O prefeito convidou outras entidades empresariais que queiram participar do processo para irem também à reunião.

O prefeito destacou que Volta Redonda já foi um epicentro da contaminação por covid-19 e, com medidas de isolamento social, conteve o crescimento do número de casos. Segundo ele, quando o avanço da pandemia ficou sob controle, a cidade apresentou uma proposta com os eixos de monitoramento da capacidade de atendimento, que serviu de modelo não só para a região, mas para outros municípios do Estado do Rio e do Brasil.

Ele disse ainda que quem fala no antigo Santa Margarida (hoje Centro Municipal de Saúde) como alternativa de atendimento “não tem conhecimento do assunto” . Segundo Samuca, o Hospital de Campanha da cidade, que é o mais barato do Brasil e é operado pelo próprio município, em vez de ser administrado por uma OS, vai ter importância cada vez maior no combate à pandemia, e em breve receberá mais dez leitos, com UTI, como parte de uma estratégia para permitir que a cidade volte a ter cirurgias eletivas sendo feitas no médio prazo.

Avanço dos números durante a flexibilização

Samuca também fez uma comparação dos números de casos no decorrer da flexibilização. Segundo ele, no dia 9 de junho a cidade tinha 927 casos confirmados, que passaram para 1.976 no dia 6 de julho. Já o número de mortes passou de 41, em 6 de junho, para 81, em 6 de julho. No mesmo período, o número de pessoas internadas no município saltou de 72 para 144, e a ocupação de leitos de CTI foi de 14% para 56%.

Leitos de UTI

Samuca também falou sobre a quantidade de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 no município. Atualmente, são 27, e no início da fexibilização, eram 19. Segundo o prefeito, esse crescimento evitou que o comércio fosse fechado antes. Ele também disse que, com a indisponibilidade de vagas no Hospital Regional, a Central de Regulação, que é um órgão estadual, passou a enviar para o Rio parte dos pacientes de Volta Redonda: “É um procedimento normal”, disse.