Saneamento básico será tema de audiência pública online em Valença

Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 13:55 horas

Valença- A prefeitura municipal de Valença realizará no dia primeiro de julho, uma audiência pública online para falar sobre saneamento básico no município.

De acordo com a prefeitura, entre os temas principais a serem abordados no evento, estão a realização de um concurso de seleção de estudo técnico de proposta do modelo de gestão para os serviços públicos de saneamento básico no município de Valença.

A audiência pública será realizada a partir das 18h pelo facebook da prefeitura municipal de Valença.

Os interessados em participar devem realizar o cadastro encaminhando perguntas para o e-mail [email protected]