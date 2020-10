Sanitização e higienização são intensificadas em Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 09:10 horas

Volta Redonda – A SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) está intensificando a higienização e sanitização em bairros de Volta Redonda, nesta semana. Equipes de trabalho atuaram no Estádio Raulino de Oliveira, no Caps da Vila Santa Cecilia, na Avenida Amaral Peixoto e o prédio do Furban , ao lado da prefeitura.

A iniciativa teve objetivo de auxiliar no combate ao novo coronavírus no município e orientar a população para que continue com medidas preventivas , como uso de máscaras e álcool em gel , além do distanciamento social.