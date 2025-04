Santa Casa de Barra do Piraí inicia cirurgias por videolaparoscopia pelo SUS

Barra do Piraí – A Santa Casa de Barra do Piraí teve uma ampliação dos procedimentos cirúrgicos oferecidos pelo SUS no município. Requisitado recentemente pela prefeitura, o hospital iniciou, na última terça-feira (1º), a realização de cirurgias por videolaparoscopia, uma técnica minimamente invasiva que permite o acesso à região abdominal e pélvica sem a necessidade de grandes incisões.

Neste primeiro momento, a videolaparoscopia está sendo utilizada para a retirada de vesículas. No primeiro dia de procedimentos, três cirurgias foram realizadas com sucesso. Antes da operação, os pacientes passaram por todos os exames pré-operatórios, incluindo a avaliação de risco cirúrgico, para garantir um atendimento seguro e eficiente.

Uma das pacientes beneficiadas foi a filha de Sandra Custódio, moradora da cidade, que aguardava há mais de um ano pelo procedimento. “Minha filha já estava esperando essa cirurgia há mais de um ano. Os exames dela, inclusive, já tinham perdido a validade. Mas, nesta terça, ela chegou ao hospital, fez todos os exames necessários e conseguiu ser operada. Fomos muito bem atendidas e recebidas. Agradeço a Deus por essa equipe maravilhosa da Santa Casa”, relatou Sandra.

Após a cirurgia, os pacientes permaneceram em observação até a recuperação e a liberação médica. A diretora da Santa Casa, Dra. Nadjanaira do Nascimento, destacou a importância da técnica para o atendimento hospitalar. “A retirada de vesícula por meio da videolaparoscopia é um procedimento inovador. Contamos com uma equipe cirúrgica de excelente qualidade, o que melhora não apenas o pós-operatório do paciente, mas também a resolutividade”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, ressaltou os avanços na unidade e reforçou o compromisso de melhorar o atendimento à população. “As pessoas não terão mais medo de ir até a Santa Casa. O trabalho realizado pela Dra. Nadja, pelo Dr. Dimas e pela nossa comissão é de excelência. Os barrenses já estão voltando a ter dignidade em seus atendimentos. Estamos revolucionando o hospital e promovendo um choque de gestão. Sei que muitos já sofreram aqui, mas, aos poucos, iremos recuperar a confiança da população em nosso atendimento”, declarou.