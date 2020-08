Santa Casa de Barra Mansa alerta moradores sobre golpe

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 15:30 horas

Barra Mansa – A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa emitiu uma nota, alertando a população sobre um golpe antigo que atinge os moradores do município. Segundo a unidade de saúde, algumas pessoas estão agindo de má fé, realizando ligações e solicitando doações de uma determinada quantia, visando ajudar no tratamento de crianças prematuras.

– Esta prática não condiz com os trâmites do hospital e se trata de um golpe antigo – destacou em nota.

Moradores que receberem ligações com esta finalidade poderão entrar em contato com a instituição, através do telefone (24) 3325-8300, para informar o ocorrido.

A Santa Casa afirmou em nota que as pessoas, em hipótese alguma, devem colaborar com este tipo de prática que é considerada crime de estelionato. Caso haja a identificação da ligação, a orientação é que a vítima procure e informe as autoridades competentes.