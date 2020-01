Santa Casa de Barra Mansa é contemplada com programa Proadi-SUS

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 17:16 horas

Iniciativa é realizada através da equipe de consultoria e gestão do Hospital Albert Einstein

Barra Mansa- A Santa Casa de Misericórdia conquistou mais um projeto: Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Nesta primeira semana, os profissionais passarão por uma consultoria ministrada pela equipe do Albert Einstein, no Centro de Estudos da unidade, que possibilitará um melhor empenho e êxito nos atendimentos prestados pela Santa Casa. Após esse período, serão definidas as próximas etapas de aplicação do programa.

Em setembro de 2019 foi solicitado a implantação do Programa como o objetivo de capacitar os profissionais e aprimorar os atendimentos da unidade, aplicando métodos gerenciais e estruturados de melhoria contínua, além de proporcionar um maior conhecimento entre grupos, criando uma linguagem comum entre todos envolvidos. De acordo com o diretor executivo da Santa Casa de Barra Mansa Fernando Moreira, um dos principais compromissos da nova gestão da unidade é a implantação de novas estratégias e o Proadi-SUS é uma delas.

– O programa é uma ferramenta que aborda melhores noções de técnicas e referências baseadas no trabalho desenvolvido no Hospital Albert Einstein, que é um modelo no Brasil. Ter os consultores de lá com a gente, medindo e comparando nossos indicadores, nossas condutas e fazendo essa troca é de grande importância. Valorizamos muito isso e vamos continuar investindo em capacitações que garantam à Santa Casa a excelência nos atendimentos – expressou.

Fernando ainda completou. “Estamos desenvolvendo na Santa Casa uma governança corporativa e uma gestão estratégica com foco nos princípios e transparência das informações de alta relevância, com a prestação de contas fundamentadas em boas práticas contábeis e de auditoria independente. Estamos vivendo um novo momento e um hospital como esse merece isso”, concluiu o diretor.

Segundo a consultora do Hospital Albert Einstein, Carine Chagas, esse programa, se for bem aproveitado, pode ser aplicado inúmeras vezes diante de situações diferentes.

– O Proadi-SUS é um programa bem completo, ele pode ser aplicado em qualquer empresa independente do seu segmento a diferença está no tamanho da diversidade dos problemas. Ele é participativo, pois aproveita o conhecimento do grupo em relação as causas e possíveis alternativas de solução para o problema. Além disso, ele cria uma linguagem comum entre todos e suaviza os trabalhos tornando uniforme as dinâmicas entre os grupos, setores e as áreas relacionadas – disse a consultora.

Sobre o Proadi-SUS

O Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) é uma ação do Ministério da Saúde (MS) dirigida ao fortalecimento do SUS em parceria com hospitais filantrópicos de qualidade reconhecida.

A Lei nº 12.101, de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições sociais, atribui o termo excelência para as instituições que participam dos benefícios de isenção.