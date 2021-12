Santa Casa de Barra Mansa realiza procedimento endoscópico complexo em paciente

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 17:15 horas

Barra Mansa – Pela primeira vez, a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa realizou, na última quarta-feira (8), uma CPRE (Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica) em um paciente que é morador de Barra do Piraí. Por ser um caso complexo, o hospital convidou o cirurgião e endoscopista João Pedro de Araújo Simões Corrêa para realizar o procedimento junto à equipe da Endodiag, Serviço de Endoscopia Diagnóstica da Santa Casa, que é referência na região. A estrutura da unidade foi totalmente reformada para proporcionar um atendimento exclusivo, além de oferecer mais conforto e comodidade para a realização de exames e procedimentos.

O paciente, de 83 anos, foi diagnosticado no hospital com tumor das vias biliares e, por isso, houve a necessidade de passar pela CPRE, tanto para o diagnóstico quanto para a colocação de prótese, a fim de melhorar a drenagem da via biliar até o tratamento definitivo. O procedimento contou ainda com a participação dos médicos Fernanda Marques, Daniel Ribeiro e Priscilla Campbell, na equipe de endoscopia; enfermeira Juliane Neves e médica anestesista Maria Eduarda. Além do apoio de profissionais do centro cirúrgico, técnicos e equipe de anestesia e radiologia.

Segundo os médicos especialistas, a CPRE, realizada pela primeira vez no hospital, foi bem sucedida e o paciente já teve alta. A Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica tem o intuito de desobstruir a via biliar, de maneira muito menos invasiva. E até o momento, os pacientes da região com indicação para esse procedimento precisavam ser encaminhados para o Rio de Janeiro. Agora, a Santa Casa busca minimizar esse deslocamento e viabilizar a realização no hospital para atender toda a região.