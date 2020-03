Santa Casa de Barra Mansa restringe circulação de pessoas a partir desta quarta-feira

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 09:38 horas

Barra Mansa – A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa divulgou, que a partir desta quarta-feira (18), o hospital reduzir os acessos a unidade hospitalar. Pessoas que estiverem inseridas nos grupos de risco não terão a entrada permitida no hospital.

– Em relação às visitas, será permitida apenas uma por dia, por paciente. As mesmas serão rigorosamente controladas pelo hospital – divulgou em nota.

A nota acrescenta ainda que a ação é para prevenção evitando que visitantes contribuam com circulação do coronavírus (Covid-19) e coloquem em risco tanto funcionários, quanto a população em geral.

– A Santa Casa se mantém atualizada da gravidade da situação, observando que as maiores cidades do mundo se encontram em grande dificuldade para enfrentamento desta doença. Por isso a unidade segue cumprindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, além de manter um laço de cooperação com a Secretaria de Saúde de Barra Mansa – concluiu o comunicado, acrescentando que contam com a compreensão de todos.