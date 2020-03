Santa Casa de Misericórdia recebe doação de cinco mil litros de álcool 70

Matéria publicada em 29 de março de 2020, 15:30 horas

Barra Mansa – A Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa recebeu cinco mil litros de álcool 70 neste final de semana. A doação foi realizada por uma empresa especializada na fabricação e distribuição de vinhos e bebidas alcoólicas de Resende. A ação permitirá que o hospital fique abastecido por pelo menos quatro meses.

O álcool 70 será utilizado durante os procedimentos de segurança, nos atendimentos e para higienização dos pacientes e profissionais da saúde para evitar o contágio e circulação do novo coronavírus (Covid-19).

O provedor da unidade, Getúlio Pereira, destacou que a iniciativa só mostra que os municípios estão diretamente envolvidos no enfrentamento ao vírus que circula pela região Sul Fluminense.

– Estamos vivendo um momento especial, no qual precisamos unir forças e trabalhar constantemente para atravessar essa fase. A Santa Casa tem seguido todos os protocolos do Ministério da Saúde e com isso conseguimos garantir bons resultados até o momento. Vamos continuar contribuindo para que Barra Mansa mantenha os casos sob controle, ressaltando que para isso é necessário também a colaboração de toda população – explicou o provedor, agradecendo pela atitude da empresa.

A gerente de Recursos Humanos da empresa de Resende, Ana Paula Gonçalves, contou que a ideia visa minimizar os impactos causados pelo novo coronavírus.

– Nós tínhamos a matéria prima e também como transforma-lá em álcool 70. Entramos em contato com a Firjan e propomos uma parceria, eles nos passaram alguns contatos e iniciamos essa corrente do bem. Esse é um momento de união, precisamos cada um fazer sua parte para enfrentar da melhor forma essa pandemia – concluiu Ana Paula.