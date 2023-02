Santa Casa de Resende ganha ‘Espaço Kids’ - Diário do Vale

Resende – A Santa Casa de Resende acaba de ganhar mais uma novidade: o novo ‘Espaço Kids’. A área será um lugar propício para ajudar as crianças a se distraírem durante as etapas de atendimento do responsável pelo atendimento ou na espera por outra pessoa que estiver sendo atendida.

Além de esperar pelo atendimento dos adultos, também há casos em que as crianças precisam passar por um profissional. A Santa Casa conta com o serviço de um neuropediatra e de mais um médico especialista em casos mais graves de pediatria.

– A Santa Casa conta com o serviço ambulatorial, através do atendimento do neuropediatra, duas vezes por semana, além de mais um médico que atende as demandas mais graves. Também é uma unidade que cuida das crianças com excelência e entendemos que o Espaço Kids vai auxiliar nesses casos, tornando o hospital mais agradável para esse público, quando necessário – ressaltou o diretor.