Santa Casa de Resende promove mutirão de exames - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 14:48 horas

Exames de tomografia ocorrem neste sábado (3) e exames de ultrassom acontecem no dia 10

Resende – Neste sábado (3), a Santa Casa de Resende promove exames de tomografia, visando zerar a fila de espera do município. Já no sábado seguinte (10), os exames de ultrassom serão promovidos na unidade. Os procedimentos começarão a ser realizados às 7h da manhã e o mutirão continua até contemplar todos os pacientes.

A iniciativa vai envolver profissionais mobilizados para resolver uma série de demandas em sequência. Estarão presentes três recepcionistas, uma técnica de tomografia, uma técnica de enfermagem e uma supervisora. O planejamento para o mutirão é de que 60 exames sejam realizados.

A previsão é de que sejam realizados exames nos seios da face, tórax, crânio, no trato urinário e em extremidades do corpo (joelho, braço, ombro, cotovelo, etc).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, a disponibilidade da unidade para atender demandas do SUS é de grande importância, tendo em vista todas as melhorias e aprimoramentos que se tornaram realidade nos últimos anos.

– A Santa Casa hoje é uma unidade recuperada, moderna e com tecnologia de ponta para ajudar a gestão municipal. O formato dos mutirões é muito importante, pois organiza dezenas de pessoas e resolve uma demanda muito recorrente e vital para o tratamento de muitas pessoas. Teremos profissionais qualificados mobilizados e empenhados nesse trabalho. Esperamos mais um mutirão de sucesso na unidade – comentou.