Santa Casa de Resende recebe novo aparelho de Ressonância Magnética

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 12:31 horas

Equipamento está sendo instalado e terá uma sala exclusiva no Serviço de Diagnóstico por Imagem para os atendimentos no SUS

Resende – A saúde pública de Resende deu mais um importante passo. Nesta última semana foi iniciado o processo de instalação do novo equipamento de ressonância magnética na Santa Casa de Resende. A primeira fase do processo teve a participação da empresa especializada.

O novo equipamento é um dos únicos da região a atender o Sistema Único de Saúde (SUS) e ficará em uma sala exclusiva dentro do Serviço de Diagnóstico por Imagem da unidade de saúde. Este espaço exclusivo possui uma gaiola que será responsável pelo suporte para aparelho de ressonância, que também inclui dutos de ligação para a troca de gases.

A máquina foi estabilizada e seguirá com o processo de instalação para que no próximo mês possa começar a funcionar.

-Este é mais um importante investimento e conquista para a saúde pública de Resende. Com a implantação de um dos únicos equipamentos da nossa região, a população passa a ser atendida pelo SUS com mais qualidade e com alta tecnologia para a realização de exames de imagens. A Santa Casa passa por uma transformação e melhorias desde 2017, e atualmente recebe obras de melhorias com a criação do novo setor de Saúde Mental – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

-Os exames de imagem são fundamentais para o diagnóstico preciso de diversas doenças. O equipamento de ressonância magnética irá trazer melhores condições e benefícios para a população. Trabalhamos sempre para melhorar o atendimento e serviços oferecidos aos munícipes – ainda destacou o diretor da Santa Casa, Kaio Márcio Paiva.

Melhorias e investimentos na Santa Casa

Desde 2017, a atual gestão vem buscando investimentos para as unidades de saúde, como a Santa Casa. Atualmente, a Santa Casa recebe obras de construção do novo setor de Saúde Mental, que já está na fase de acabamentos. No local são feitos a finalização de etapas de pintura interna, instalações hidráulicas e elétricas, e todo o forro de gesso do local. Além da área que servirá como convívio e banho de sol dos pacientes.

O Serviço de Saúde Mental passará a ocupar um espaço onde ficava o antigo raio-x e o setor de arquivos. O local terá sala de atendimento psicológico, psiquiátrico, assistência para as famílias e quartos.

Vale lembrar também que neste mês de maio a Santa Casa inaugurou uma usina de gás, monitorada 24h. A medida possibilita a autonomia na produção de oxigênio para o funcionamento de leitos comuns, centro cirúrgico e Centro de Terapia Intensiva (CTI) e ainda uma redução de gastos. A capacidade de produção interna de gases garante mais segurança e independência no abastecimento, evitando possíveis interrupções no fornecimento.