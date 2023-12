Santa Casa prepara agenda de exames com horários estendidos

Resende – A Santa Casa de Resende organizou uma agenda de mutirões de exames feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para encerrar o ano SUS. A iniciativa começa nesta quinta-feira (14) segue até o dia 21 de dezembro, com atendimentos em horários estendidos e também no final de semana.

A primeira ação da agenda será nesta quinta-feira, com 40 exames de ultrassom, em horário estendido, até às 21h, na unidade hospitalar. Destes exames, serão 15 de transvaginal, 15 de mamas e axilas, e 10 de abdômen total.

Já no sábado (16), acontece um mutirão de ultrassom de articulação com cerca de 70 exames, além de atendimentos de pacientes para exames de ressonância. Os exames têm previsão para começar às 7h.

Na terça-feira (19), a Santa Casa ficará aberta até às 21h para atender os pacientes agendados para exames de ressonância e tomografia. Encerrando a agenda, na quinta-feira (21), as equipes da Santa Casa estarão de prontidão até às 21h para a realização de exames de ressonância e tomografia, além de 30 ultrassons de mamas e axilas.

“Os mutirões acontecem regularmente com o objetivo de zerar a fila de espera para estes tipos de procedimentos. Os exames são fundamentais para o acompanhamento dos pacientes, assim prevenir e direcionar o tratamento adequado para cada paciente. A ação de final de ano terá uma mobilização de diversos profissionais como médicos, recepcionistas e enfermeiros”, destacou o secretário de Saúde, Jayme Neto, destacando que, para esses dias, os pacientes foram previamente agendados.

“É muito importante que os moradores mantenham seus dados cadastrais atualizados para que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde entrem em contato para os agendamentos. Vamos encerrar o ano de 2023 contemplando mais pacientes, que aguardam há um tempo na fila de espera. Com os atendimentos em horários estendidos conseguimos atender pacientes que não conseguem ir até a unidade de saúde durante a semana devido aos seus compromissos”, acrescentou o diretor da Santa Casa, Kaio Márcio Paiva.