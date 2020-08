Santa de Casa de Resende conta com novo mamógrafo digital

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 16:55 horas

Resende – A Santa Casa de Resende recebeu um mamógrafo digital, que faz parte do conjunto de novos aparelhos recém incorporados à unidade, e que irão compor o SDI (Serviço de Diagnóstico por Imagem). Com o novo equipamento, o hospital estará ainda mais completo para atender a demanda de exames oferecidos à população.

Segundo a prefeitura, a unidade, que antes não contava com um aparelho de mamografia, agora conta com um mamógrafo digital GE 800T Senographe, que confere ainda mais qualidade aos exames, pois facilita a visualização de qualquer alteração no tecido da mama e possibilita o diagnóstico mais preciso.

Mamografia

A mamografia geralmente é realizada pelas mulheres a partir dos 40 anos para identificar tumores em fase inicial. Com o mamógrafo digital, a eficácia de detecção do câncer de mama é maior, pois é o único capaz de detectar microcalcificações, que podem estar relacionadas ao câncer de mama.

O mamógrafo digital GE 800T Senographe possui especialidades como a otimização automática, que permite um foco maior; o peso do braço é menor e gira 180°, facilitando o posicionamento da paciente com menos esforço; o tubo de raio-x tem característica que possibilita maior qualidade das imagens; e o mamógrafo viabiliza a realização do exame na posição em pé ou sentada para pacientes cadeirantes.

Serviço de Diagnóstico por Imagem