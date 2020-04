Santa Rita de Jacutinga-MG segue sem casos da Covid-19

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 10:21 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou durante transmissão ao vivo no domingo (26), que dois dos sete novos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no município são do bairro Santa Rita do Zarur, bairro de Volta Redonda, e não de Santa Rita de Jacutinga, município do estado de Minas Gerais.

Até a publicação desta nota, a prefeitura de Santa Rita de Jacutinga não havia anunciado nenhum caso confirmado de Covid-19 no município.