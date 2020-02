Santo Agostinho segue sem água após falta de energia elétrica em bomba do Saae-VR

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 11:14 horas

Volta Redonda – Moradores do bairro Santo Agostinho ,em Volta Redonda, estão sem água desde a madrugada desta segunda-feira (17). O motivo é a falta de energia elétrica na bomba do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), da Vila Americana.

Em nota, a Light informou que executou o reparo hoje pela manhã após conserto na rede elétrica do local. O abastecimento no bairro voltará de forma gradativa com a finalização do reparo feito pela concessionária de energia.