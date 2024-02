Santuário Nacional de Aparecida recebe representantes da CNBB neste domingo

Vale do Paraíba – O Santuário Nacional de Aparecida acolhe, neste 1º domingo da Quaresma, 18 de fevereiro, representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), para a missa de abertura nacional da Campanha da Fraternidade 2024.

A celebração eucarística ocorre no Altar Central, às 8h, e é presidida pelo Presidente da CNBB e Arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Após a celebração, será feita a leitura da carta do Santo Padre, Papa Francisco, destinada aos católicos brasileiros, com objetivo de incentivar a vivência de um bom período quaresmal.

A Campanha da Fraternidade teve início na Quarta-Feira de Cinzas (14), na sede da CNBB, em Brasília. Porém, tradicionalmente, o lançamento em âmbito nacional ocorre na Basílica de Aparecida, considerada a capital mariana da fé no Brasil.

Há 60 anos a Campanha da Fraternidade alcançava esfera nacional, após uma carta circular ser enviada pelo então secretário-geral da CNBB, Dom Helder Câmara. No texto, o bispo comunicava a todos os bispos do Brasil o tema e as intenções da campanha.

Desde então, todos os anos é escolhido um tema diferente, com o intuito de ajudar os fiéis a bem viverem o tempo quaresmal. Isto através de reflexão, oração, jejum, abstinência e caridade, como instrui a Igreja.

O tema deste ano é “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”. A missa de lançamento da Campanha da Fraternidade no Santuário Nacional será transmitida pela Rede Aparecida de Comunicação e pelo Aparecida ao Vivo (a12.com/aparecidaaovivo).