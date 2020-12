Sapucaia determina maior rigor na flexibilização durante pandemia de Covid-19

O novo decreto 4.170, publicado na segunda-feira (30), prevê a suspensão de diversas atividades, públicas ou particulares, que possam gerar aglomeração de pessoas. As determinações abrangem Parques, campos e quadras de esporte; casas de festas e eventos, boates, danceterias e salões de dança; feiras, peças teatrais, exposições e cursos presenciais; clubes de serviços de lazer; casas de shows e espetáculos de qualquer natureza; visitas a pacientes diagnosticados ou com suspeita de Covid-19, internados ou em observação na rede pública de saúde; bares, restaurantes e lanchonetes.

Os bares, restaurantes e lanchonetes, poderão efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local de bebidas e alimentos prontos para embalo e para consumo fora do estabelecimento.

O decreto restringe ainda a realização de velórios, podendo acontecer com, no máximo, seis pessoas, de preferência que não sejam do grupo de risco. Caso a vítima tenho morrido de Covid-19 ou com a suspeita da doença, o sepultamento deverá ocorrer sem velório, de acordo com a prefeitura.

Sapucaia tem 802 casos confirmados de coronavírus, sendo 32 óbitos e 724 pessoas recuperadas. A Secretaria de Saúde da cidade segue monitorando 46 casos ativos da doença.