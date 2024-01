Saque Calamidade do FGTS é liberado para moradores de Angra

Angra dos Reis – Trabalhadores de Angra dos Reis afetados pelas chuvas de dezembro de 2023 já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, divulgada pela Caixa Econômica Federal, pode ser solicitada por meio do Aplicativo FGTS a partir desta segunda-feira (29), até o dia 12 de março.

Para isso, é necessário ter saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220.

Assim como nas demais cidades em que a retirada dos valores do saque calamidade foi autorizada pela Caixa Econômica, em Angra dos Reis terão direito os moradores que tiveram suas casas atingidas pelo grande volume de chuva registrado, segundo laudo da Defesa Civil. Para que possam fazer o pedido de saque, os moradores dessas áreas devem apresentar o comprovante de residência.

Já os moradores que tiveram suas casas afetadas, mas não têm os endereços na listagem, devem procurar a Defesa Civil solicitando a inclusão. Depois de comprovado o direito ao saque, a Secretaria de Administração solicitará a inserção do endereço na Caixa Econômica Federal.

A solicitação do saque pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, pelo link (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador&pli=1). Caso o morador não consiga acessar, pode procurar a agência da Caixa Econômica Federal na Rua Coronel Carvalho, 124 no Centro.

