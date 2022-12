Saque Extraordinário do FGTS beneficiou mais de 32 milhões de trabalhadores em 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 11:25 horas

Ação realizada pela CAIXA movimentou mais de R$ 23 bilhões entre abril e setembro deste ano

O pagamento do Saque Extraordinário do FGTS, realizado pela CAIXA, beneficiou mais de 32,7 milhões de trabalhadores em todo o país. Foram sacados R$ 23,6 bilhões durante o período da ação, que liberou até R$ 1.000,00 por trabalhador. Os recursos foram disponibilizados na conta social digital do CAIXA Tem.

O Saque Extraordinário do FGTS começou em abril de 2022 e terminou no dia 15 de dezembro. O procedimento foi realizado de forma automática para aqueles que possuíam conta com saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

No balanço final da ação realizada pela CAIXA, foram creditados R$ 32 bilhões para mais de 46 milhões de trabalhadores. No entanto, cerca de 13 milhões de trabalhadores não sacaram o benefício. Alguns não movimentaram os recursos no CAIXA Tem no prazo de 90 dias, enquanto outros solicitaram a anulação do crédito. Nos dois casos, os recursos não sacados retornaram para as contas do FGTS.

Segundo a CAIXA, o Aplicativo FGTS foi o principal canal de atendimento durante a ação, e teve 48,9 milhões de downloads no período e quase 33 milhões de usuários ativos nos últimos 30 dias.

Por meio da ferramenta, o trabalhador pode consultar o extrato da conta, solicitar saque, indicar uma conta em qualquer banco para receber o crédito, fazer upload de documentos e acompanhar as etapas do processo de saque. O aplicativo está disponível para download gratuito em dispositivos móveis dos sistemas Android e iOS.

Vale ressaltar que todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e, também, trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros e atletas profissionais têm direito ao FGTS.

O trabalhador pode tirar dúvidas no aplicativo FGTS, ou entrando em contato pelos canais oficiais da CAIXA. Quem mora nas capitais e regiões metropolitanas pode ligar no 4004-0104. O telefone para os residentes das demais regiões é o 0800 104 0104.

Outras informações sobre o Saque Extraordinário do FGTS podem ser consultadas no site da CAIXA, www.caixa.gov.br.

Fonte: Brasil 61