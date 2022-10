Sara Bentes e Valentina Rocha estreiam novo show nos palcos cariocas

Matéria publicada em 4 de outubro de 2022, 21:07 horas

As cantoras levam o que há de melhor da MPB e jazz para o tradicional Beco das Garrafas, em Copacabana

Rio – O espetáculo musical intitulado ‘Ponto de Encontro’, das cantoras e compositoras Sara Bentes e Valentina Rocha, promete sacudir a noite carioca. A estreia será no dia 7 de outubro, no histórico Beco das Garrafas, berço da Bossa Nova, na Rua Duvivier, em Copacabana.

No palco, as duas se revezam e se completam, em um show cuidadosamente preparado para a primeira turnê das artistas juntas. Músicas autorais e de outros nomes já consagrados estão no repertório, com destaques para o jazz e a Música Popular Brasileira (MPB).

O novo show, que chegará também a outros redutos da boa música no Rio, é a coroação de um raro encontro de talentos, de duas estrelas que nasceram em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Há dez anos, a jovem Valentina Rocha, hoje com 18 anos, iniciava sua trajetória no mundo musical, justamente pelas mãos de Sara Bentes, musicista, atriz e escritora, reconhecida no Brasil e no exterior.

“É uma chance de ouro de me apresentar ao lado de uma das minhas maiores inspirações. E uma forma de retribuir a Sara tudo que ela me ensina, desde os meus oito anos de idade”, diz Valentina, que também não esconde a ansiedade de se apresentar no local onde Elis Regina fez seu primeiro show no Rio. “Não tenho como descrever esse momento tão importante. Cantar no mesmo palco que projetou Elis para o mundo é uma honra”, completa.

Sara Bentes também se diz entusiasmada com o novo projeto, que conta também com o tecladista Vanderson Pereira.

“Esse trabalho é uma celebração do encontro dessas duas gerações, desses gêneros musicais, dessas duas vozes que, tão diferentes entre si, juntas se equilibram. O ponto de encontro é a música, que conecta pessoas, independentemente de qualquer diferença”, ressalta Sara.

Sobre Sara Bentes

Sara Bentes é uma cantora, compositora, escritora e atriz premiada internacionalmente. A artista tem dois álbuns e diversos singles lançados. Também é autora de seis livros. Ao longo de sua carreira, a cantora, de 40 anos, já se apresentou em diversos países, entre eles Turquia, Suécia, Estados Unidos, Tailândia e Itália. Sara protagonizou videoclipes, gravou comerciais para grandes marcas, dubla música de um especial da Disney, emprestou sua voz para software que possibilita acesso a pessoas com deficiência visual a equipamentos eletrônicos e já visitou a maior parte do território brasileiro apresentando o seu talento. @sarabentesoficial

Sobre Valentina Rocha

Valentina Rocha é uma cantora e compositora que passeia por diversos estilos musicais, entre eles o soul, samba, rock, pop, MPB e bossa nova. A artista e multi-instrumentista, conta com a mentoria da cantora Sara Bentes desde a infância. A cantora já coleciona diversos títulos, entre eles o Prêmio Olho Vivo 2019, de Melhor Intérprete do Interior do Rio de Janeiro, além de outros dois troféus, pelo mesmo prêmio, versão 2021, nas categorias Melhor Canção e Melhor Clipe. Os dois últimos com The Last Try, sua primeira música autoral, que pode ser ouvida nas principais plataformas digitais de música. @_rochavalentina

Sobre Vanderson Pereira

O tecladista Vanderson Pereira, começou a sua trajetória musical no Instituto Benjamin Constant, tocando piano. Posteriormente, aperfeiçoou sua técnica no teclado estudando com Paulo Calazães, Márvio Ciribely e outros destaques no cenário musical carioca. O músico já tocou em casas como o Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, com a banda formada por músicos estudantes do Instituto Benjamin Constant; em teatros, nos musicais “Rita mora ao Lado”, na sala Baden Powell; ”Dançando no Escuro” no teatro do Sesc Ginástico, e no espetáculo Mania de Você, no Teatro João Caetano. Vanderson também gravou um disco com a banda Vista Grossa e acompanhou alguns cantores como Sara Bentes, Mari Denin e Cadu Quintanilha. @vandersonpianista

Serviço

– Ponto de Encontro

– Local: Beco das Garrafas

– Endereço: Rua Duvivier, 37, Copacabana, Rio de Janeiro.

– Data: 7 de outubro, sexta-feira

– Horário: de 21h às 23h

– Couvert: R$ 50,00 (dinheiro)

– Reservas: (21) 97077-9585/ 2543- 2962