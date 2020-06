Sargento da PM morre com disparo acidental em Três Rios

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 11:51 horas

Três Rios – Um sargento do 38º Batalhão de Polícia Militar de Três Rios, identificado como Renato Onísio dos Santos, de 38 anos, morreu com um disparo acidental de sua própria arma, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo informações de policiais que testemunharam o ocorrido, Renato voltava de um plantão durante a madrugada e após descer da viatura, estacionada na sede do BPM, localizada na Estrada União e Indústria, no bairro Boa União, deixou sua pistola calibre .40 cair no chão e quando tentou pegá-la, o disparo ocorreu, atingindo sua cabeça.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, mas não resistiu. O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria do hospital, que confirmou a entrada do PM na unidade médica.

Em nota, a unidade lamentou a morte do Sargento. ”O Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição informa que um policial militar do 38º Batalhão da cidade, de 38 anos, após dar entrada no pronto-socorro da unidade com ferimento por arma de fogo, na madrugada de hoje (29), veio a óbito nesta manhã. A Instituição lamenta o falecimento do paciente”, concluiu a nota.

O corpo foi levado ao IML de Três Rios.