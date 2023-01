Sargento da Polícia Militar de Barra do Piraí morre aos 46 anos - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 16:26 horas

Carlos Daniel Doria não resistiu a complicações de uma cirurgia no cérebro

Duque de Caxias e Barra do Piraí – Morreu na noite de sexta-feira (13), no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o primeiro sargento da Polícia Militar, Carlos Daniel Batista Doria, de 46 anos. Ele morreu em decorrência de complicações de um cirurgia no cérebro.

Doria era lotado no 10º Batalhão da Polícia Militar (Barra do Piraí), que emitiu uma nota lamentando a morte do sargento. Ele já havia atuado no 28º BPM (Volta Redonda). O policial serviu a corporação por 21 anos.

Doria deixa esposa e dois filhos. O velório acontece às 17h, na Capela Bom Jesus, em Mendes, onde morava. O sepultamento ocorre no domingo (15), às 16, no cemitério municipal da cidade.