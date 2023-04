Saúde de Barra do Piraí promove capacitação para aprovados no processo seletivo

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 16:44 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí deu início, nesta segunda-feira (24), ao programa de treinamento para os futuros servidores. A capacitação é direcionada aos candidatos aprovados pelo processo seletivo para as áreas de agentes comunitários de saúde e endemia e tem como objetivo prepará-los para a atuação no município. As atividades são obrigatórias e irão ocorrer até sexta-feira (28), das 8 às 17h, no polo barrense da Unifaa. O curso terá sua conclusão em uma prova eliminatória que selecionará os primeiros colocados para serem contratados.

As práticas abordaram diversos temas ligados à atuação profissional na Saúde, dentre eles: a legislação, a função de cada equipe, informações sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), as normativas estabelecidas, entre outros.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre como atividades como essa desempenham um papel crucial. “Essa capacitação é fundamental para a saúde pública do município. Por meio dela conseguiremos preparar os profissionais selecionados e, assim, teremos uma melhoria no serviço prestado nas unidades de atenção primária. Os profissionais servem como um amparo para a população e, em todo momento, buscamos por pessoas com empatia e dedicação. Desde o início, o governo sabe da importância da Saúde e vamos sempre continuar focados em oferecer o melhor à população. Dou as boas-vindas a todos e peço que façam o seu melhor”, afirmou o prefeito.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, parabenizou os aprovados e, além disso, destacou como os selecionados serão uma grande soma para todos os setores de saúde da cidade.

“A Saúde de Barra do Piraí tem conseguido, gradualmente, alcançar novos patamares devido a ações anteriores e recentes como parcerias e o processo seletivo. O treinamento é importante porque vocês serão uma das peças vitais da saúde, a nossa linha de frente. Vocês terão contato com a população, fundamentando o vínculo entre a comunidade e a Saúde. Sem profissionais como vocês, nós ficamos incompletos”, disse o secretário.