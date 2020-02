Saúde de Barra Mansa alerta sobre contágio de DST/ISTs no Carnaval

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 11:44 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde de Barra Mansa divulgou nesta terça-feira (18), que semanalmente, surgem novos casos de pessoas com DST/ISTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis/Infecções Sexualmente Transmissíveis), e por isso alerta sobre os riscos de contágio das doenças no período de Carnaval.

O município atende cerca de 700 pessoas através do Programa de DST/Aids e Hepatites Virais, mas que a cada semana dois novos casos de contaminados pelo HIV (Human Immunodeficiency Virus) surgem, contabilizando uma média de 100 pessoas por ano.

Por isso, durante os dias de carnaval, profissionais da pasta estarão nas ruas para distribuir panfletos informativos e preservativos (masculinos e femininos).

Alberto Aldet, coordenador do DST/Aids e Hepatites Virais de Barra Mansa, comentou sobre os dados divulgados.

– É assustador como está crescendo o número de atendimentos a pessoas contaminadas pelos vírus. Isso mostra que cada vez mais a população se preocupa menos com a saúde e com o corpo. Nossa preocupação é que nesses períodos festivos esse quantitativo amplie ainda mais – expressou o médico, que está há 28 anos à frente do programa.

A Sífilis é uma das IST que tem tido aumento em Barra Mansa. A cada semana surgem quatro novos casos da doença, que tem cura se a pessoa tratar corretamente.

Em Barra Mansa, o tratamento ocorre na sede do programa, na Rua Pinto Ribeiro, nº 65, no Centro, na antiga Secretaria de Saúde. O espaço conta com a equipe formada por: psicólogo, nutricionista, pediatra, enfermeiro e técnico de laboratório. No local também são feitos testes rápidos para detecção de HIV, Hepatite B e C e Sífilis.