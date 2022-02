Saúde de Barra Mansa é destaque no Sul Fluminense

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 22:00 horas

Município foi o primeiro do Médio Paraíba a iniciar vacinação pediátrica contra Covid-19 e alcançou bons índices em avaliação da Atenção Básica

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde alcançou importantes marcas nos três últimos anos. A mais recente foi ser a primeira a iniciar a vacinação pediátrica contra Covid-19 no Médio Paraíba, no dia 15 do mês passado. Em 2021, foi primeiro lugar do ranking, entre os 92 municípios do Rio de Janeiro, no Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (Prefaps). Em 2020, conquistou bons resultados na avaliação do Ministério da Saúde no combate ao coronavírus; obtendo a melhor colocação do Sul Fluminense e recebendo R$ 20 milhões para investir em ações de combate à Covid-19.

– É um marco para a Saúde Pública alcançarmos as metas estabelecidas. Isso reflete o trabalho de toda a equipe de Saúde, o empenho do prefeito Rodrigo Drable em dar toda a assistência possível com a melhor qualidade, e o ganho que a população tem. A gente se dedicou muito em fazer o melhor e continuaremos nos empenhando em, não apenas a atingir essas metas, mas em atender bem a população e dar estrutura necessária para nossa equipe dar o melhor atendimento possível às pessoas – disse o secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes.

Vacinação pediátrica

Barra Mansa foi a primeira cidade do Médio Paraíba a iniciar a vacinação contra Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades. Os municípios que compõem esta região são: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

O prefeito esteve presente durante as primeiras aplicações no posto da Vila Independência e aproveitou o momento para falar sobre a importância da imunização.

– O grande recado que eu tenho a passar é para os pais: vacinem seus filhos. Uma criança vacinada não leva vírus para casa, não compromete os idosos e, com isso, a gente continua avançando. Nós temos que estar unidos neste processo – destacou Drable.

1° lugar no Prefaps

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa também alcançou o primeiro lugar do ranking, entre os 92 municípios do Rio de Janeiro, no Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (Prefaps). A avaliação de desempenho engloba os oito primeiros meses de 2021. Os dados foram divulgados em dezembro. O programa é a principal estratégia da Secretaria Estadual de Saúde para o financiamento da Atenção Primária.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, esta avaliação tem como foco o componente desempenho, que visa qualificação das ações desenvolvidas pelas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), por meio do monitoramento e avaliação de indicadores estratégicos definidos anualmente.

– Quando o prefeito Rodrigo Drable assumiu o governo municipal, há seis anos, não tínhamos nenhum posto de saúde funcionando, as UPAs estavam fechadas, Santa Casa com atendimento comprometido; a Saúde não atenderia 70% da população se ela funcionasse. Hoje somos referência. De sete indicadores divulgados, cumprimos todos. Poucos conseguem alcançar esta marca – destaca Sérgio Gomes.

Combate à Covid-19

Mesmo durante a pandemia causada pelo coronavírus, Barra Mansa conquistou bons resultados na avaliação do Ministério da Saúde e recebeu R$ 20.107.374,00 para investir em ações de combate à Covid-19, em 2020.

A ajuda veio através da portaria nº 1.666 de 1º/07/2020, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos governos estaduais, municipais e Distrito Federal para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, devido à Covid-19.

– Esta ação foi uma avaliação que o Ministério da Saúde fez para distribuir recursos para a prevenção da doença. A análise foi estritamente técnica e nós fomos muito bem avaliados. Ficamos em primeiro, disparados, no Sul do Estado e tivemos melhor colocação em relação a cidades muito mais populosas – relembrou o secretário.