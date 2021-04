Saúde de Porto Real imuniza 29 guardas civis contra Covid-19

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 11:38 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do setor de Imunização, realizou na quarta, dia 7, a vacinação da corporação da Guarda Civil Municipal de Porto Real.

Ao todo, 29 guardas receberam a 1ª dose da vacina CoronaVac. O restante do efetivo será vacinado nesta quinta, 8. “Estamos felizes em participar do processo de vacinação, onde agora, além de atuar na segurança dos moradores, também estaremos seguros para as ações que necessitam contato com o público”, expressou a comandante da Guarda Civil, Suelaine Caetano de Carvalho.