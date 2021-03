Matéria publicada em 16 de março de 2021, 11:51 horas

Valença- A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na manhã desta terça-feira (16), o cronograma da segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19 no município.

De acordo com a secretaria, as pessoas que já foram vacinadas com a primeira dose, devem checar o cartão da vacina (comprovante entregue na primeira dose) e conferir a data de retorno de acordo com a tabela publicada. O público-alvo deve ir num dos quatro pontos de aplicação da vacina.

Confira os endereços:

– Em frente ao Clube dos Coroados;

– Em frente à Praça Portugal – Bairro de Fátima;

– Em frente à Praça da Quadra do Parque Pentagna;

– Em frente à Praça da Unidade do Bairro São José das Palmeiras.

DISTRITOS:

– De acordo com as datas publicadas no CALENDÁRIO, moradores dos DISTRITOS podem procurar a Unidade de Saúde do local.

Já os pacientes acamados receberão a vacina em casa.