Saúde de Volta Redonda ganha reforço de duas novas ambulâncias

Volta Redonda – A Saúde de Volta Redonda ganhou um reforço nesta semana, com duas novas ambulâncias adquiridas pela prefeitura que passam a integrar a frota de atendimento na cidade. Foram usados recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS) e investidos cerca de R$ 300 mil para aquisição dos novos veículos, que vão operar como UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) móveis.

As novas ambulâncias são equipadas com ar-condicionado, maca retrátil com colchão; monitoramento cardíaco; aspirador, fluxômetro (aparelho que mede a velocidade de escoamento de líquidos ou o fluxo de gases ou líquidos) e umidificador; cilindro de oxigênio, armário com bancada para medicamentos, entre outros itens.

De acordo com a secretaria de Saúde, as duas novas ambulâncias se juntam à outra também caracterizada como UTI móvel, que foi adquirida no ano passado em uma remessa total de 11 novos veículos, chegando a um reforço da frota de 13 novas ambulâncias.

Os novos veículos vão operar no transporte de pacientes mais debilitados, em situações como transferência entre unidades de urgência e emergência, eventos que necessitem de suporte desse tipo, além de transporte de pacientes para atendimento fora da cidade.

“São veículos mais modernos e bem equipados que vão contar com profissionais capacitados para atender as urgências e emergências em nossa cidade, beneficiando quem mais precisa: os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a chegada dos novos veículos demonstra o compromisso do município com investimentos na Saúde para a população.

“Será uma ajuda fundamental para que possamos atender cada vez melhor quem mais precisa, que é o usuário da saúde pública. São novas ambulâncias que se somam a outros também importantes investimentos, como reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), aquisição de novos equipamentos e ampliação de leitos no Hospital do Retiro (Dr. Munir Rafful), reforma de unidades básicas, contratação de mais médicos. A saúde é e continuará sendo prioridade”, frisou o prefeito Neto.