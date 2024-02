Saúde faz reunião de ativação do comitê do Centro de Operações de Emergências para dengue

Estado – Em quase dois meses deste ano, o Estado do Rio soma 49.405 casos prováveis de dengue, segundo dados do painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) atualizados nesta segunda-feira (19). Os números de 2024 já representam 96% de todos os casos registrados em 2023. Para enfrentar o cenário com números 20 vezes acima do esperado, a SES-RJ realizou hoje a primeira reunião do comitê que compõe o Centro de Operações de Emergências em Saúde (COEs). O objetivo geral é estabelecer estratégias para a redução de óbitos e de casos graves por dengue no estado. O encontro, liderado pela secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, contou com a presença de representantes da Fundação Saúde e de todas as subsecretarias da SES-RJ.

“Ativamos o Centro de Operações de Emergências em Saúde especificamente para dengue para estarmos mais preparados e capacitados para agir em qualquer cenário. O COEs tem um propósito especifico por um tempo determinado durante uma situação de emergência. Nossos especialistas passam a atuar juntos num plano de trabalho revendo fluxos, aprimorando a assistência e melhorando nosso plano de contingência já existente para arboviroses”, explica a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, que destaca como principais ações a melhoria da assistência (treinamento da equipe de médicos e enfermeiros das UPAs), o investimento em kits de hidratação para as unidades estaduais e para os municípios e o aprimoramento da divulgação do cenário epidemiológico e das estratégias de comunicação para a população.

Também são objetivos do COEs monitorar e disponibilizar resultados de diagnósticos laboratoriais específicos para investigação da vigilância genômica das arboviroses; alertar, orientar e fortalecer o apoio técnico, operacional e logístico às secretarias municipais de saúde para o desenvolvimento de ações de enfrentamento dos casos graves de dengue e de óbitos.

“Quanto mais organizada a equipe estiver, melhor será o enfrentamento das próximas fases da dengue. Estamos preparados para melhorar nossa assistência tanto na questão da hidratação quanto na conversão de leitos. E estamos divulgando sempre informações fidedignas e acessíveis para as equipes e para a população”, explica a secretária.