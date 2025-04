Saulo Corrêa comemora 100 dias à frente da prefeitura de Valença

Valença – O Governo Saulo Corrêa e Ailton Batista chegou, no último sábado (12), aos 100 dias de gestão em reunião realizada com a presença de servidores de diversos setores da Prefeitura de Valença, além de vereadores. A cerimônia foi marcada pela apresentação das iniciativas e comemoração pelas realizações nesse período.

Em seu discurso, o prefeito fez um balanço dos primeiros meses de sua gestão e falou sobre medidas na saúde, na educação e obras públicas.

“A gente chegou, tanto eu quanto o doutor Ailton, com a expectativa lá em cima. A gente teve mais de 50% dos votos úteis. Então, a gente chegou com uma expectativa enorme. O valenciano já estava com a autoestima lá no pé”. A primeira coisa que eu pedi a Deus nas minhas orações foi: ‘Meu Deus, me ajuda a colocar as pessoas certas nos lugares certos.’ Porque prefeito sozinho não faz geral não. Tem que ter uma equipe boa”, afirmou, enaltecendo o papel dos vereadores e o apoio à administração da cidade.