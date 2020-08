Saulo Mineiro marca dois gols e Voltaço assume liderança do grupo B da Série C

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 18:46 horas

Volta Redonda – O Voltaço garantiu a liderança do grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro após vencer o São José por 2 a 0, neste domingo (30), no Estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre. O responsável pela vitória do Volta Redonda foi Saulo Mineiro, autor dos gols.

Os dois gols ocorreram na segunda etapa, aos seis minutos, quando a defesa do São José saiu jogando errado e Saulo Mineiro aproveitou para roubar a bola, driblar o goleiro e finalizar no fundo do gol. Já aos 12 minutos, Saulo recebeu em velocidade e tocou na saída do goleiro Fábio, marcando o segundo gol e garantindo a vitória do Tricolor de Aço.

A vitória mantém a invencibilidade do Voltaço na competição, que está com 10 pontos, seguido do Brusque, com nove pontos e do Criciúma, com sete.

Na quinta rodada da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda FC vai para Santa Catarina, enfrentar o Criciúma, no dia 06 de setembro, às 16h.